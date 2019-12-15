Озвученная в МВД версия покушения на Шеремета не отвечает на главные вопросы, - Портников

15 декабря, 2019, 13:55

На брифинге с участием президента, генерального прокурора, а также руководства Министерства внутренних дел и Национальной полиции не последовало убедительное объяснение по поводу того, какими мотивами руководствовались задержанные по делу Павла Шеремета. Не названы и заказчики совершения преступления

Об этом заявил известный украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников в эфире еженедельной программы "Субботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV.

"Только суд может определить реальность того, кто реально убил этого российского журналиста, и только суд может определить, насколько достоверными будут, если они будут, доказательства следствия по этому делу. Но я хотел бы обратить внимание на другую вещь, которая мне кажется весьма важной в любом уголовном деле, тем более в уголовном деле, которое связано с политикой, связанной с убийством журналиста. Это заказчики и мотив. Пока мы ничего не знаем о первом и выглядит абсолютно неубедительным второе", - отметил журналист.

Названное на брифинге в качестве мотива намерение подозреваемых "дестабилизировать" внутреннюю ситуацию в стране, по мнению Портникова, не выдерживает никакой критики.

"Оно вообще опровергается самой реальностью. Потому что никакой дестабилизации после убийства Павла Шеремета в Украине не было, а ситуация уже была дестабилизирована тем, что этот трагический поступок был совершен во время достаточно горячей фазы войны. Это уже была дестабилизированная страна. Само же убийство Павла Шеремета, можно сказать, возмутило прежде всего журналистскую общественность. Нельзя сказать, что этот журналист был символом оппозиционной борьбы с тогдашней властью. Это была постмайданная власть, а Павел Шеремет был среди тех, кто поддерживал Майдан", - пояснил он.

"Мотив должно было бы реально предложить нам следствие", - подчеркнул Портников.

К тому же, продолжил он, как и в случае с гибелью Георгия Гонгадзе, неизвестными остаются заказчики.