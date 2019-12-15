Оксана Забужко об Артеме Мирошниченко: "Это лицо должно теперь быть везде - на плакатах и значках, футболках и наклейках"

15 декабря, 2019, 14:59

Одна из самых известных современных авторов, писательница с мировым именем Оксана Забужко призывает украинскую власть и общество глубоко переосмыслить произошедшее с Артемом Мирошниченко из города Бахмута в Донецкой области, и ответить на содеянное к нему по закону и в соответствии с национальными и государственными интересами

Об этом говорится в ее статье "На смерть Артема Мирошниченко", размещенный на Facebook-странице писательницы, передает Еспресо.TV .

"Это лицо должно теперь быть везде - на плакатах и значках, футболках и наклейках, узнаваемое каждым. Как постоянное напоминание нам всем: этот человек погиб за то, чтобы украинцы наконец перестали бояться своего языка. А для этого бояться должны те, кто готов за нее нас убивать", - отмечает Забужко.

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Украинское государство в этом процессе должно, как отмечается, в интересах "собственного выживания", показательно "садануть кулаком, демонстрируя на своей территории Силу закона, - чтобы каждый потомок вертухаев, которого трясет от звука недобитого его "дедами" языка, сто раз укусил себя за язык, прежде чем что-то против него ляпнуть".

"А медиа всех уровней должны шире освещать ход судебного процесса - и социально-культурный профиль убийц, и их бэкграунд до 4-го колена, папа-мама-дед-баба, школа-учителя, что смотрели, какую музыку слушали, - общественного внимания здесь должно быть не меньше, чем к харьковскому процессу Зайцевой: другого способа когда-нибудь очиститься от запущенного сейчас нет, страна должна ясно видеть, чем вскармливается ее смерть", - объясняют автор.



"Иначе завтра-послезавтра (в пересчете на годы, не на десятилетия!) они убьют вас всех - с "проводниками толерантности", искренними адептами "какойразницы" и всей своей агентурой и исполнителями включительно", - резюмирует Забужко.