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Espreso.tvОбществоОдесские пожарные пытались уничтожить важные документы по пожару в колледже на Троицкой, - СБУ

Одесские пожарные пытались уничтожить важные документы по пожару в колледже на Троицкой, - СБУ


фото: dumskaya.net
Обыски в служебных помещениях одесского управления ГСЧС в пятницу, 13 декабря 2019 г., проводило не Государственное бюро расследований, а Служба безопасности Украины

Такое заявление обнародовал пресс-центр СБ Украины, передает Еспресо.TV.

"По оперативной информации, отдельные руководители ГУ ГСЧС (в Одесской области, - ред.) пытались скрыть и уничтожить документацию по проверке противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения", - отмечается в сообщении СБУ.

По факту служебной халатности сотрудников ГСЧС открыто уголовное производство (по части 2 ст. 367 УК Украины).

Вместе с тем, расследование ведет не СБУ, а ГБР.

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