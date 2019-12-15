Одесские пожарные пытались уничтожить важные документы по пожару в колледже на Троицкой, - СБУ
15 декабря, 2019, 09:24
Обыски в служебных помещениях одесского управления ГСЧС в пятницу, 13 декабря 2019 г., проводило не Государственное бюро расследований, а Служба безопасности Украины
Такое заявление обнародовал пресс-центр СБ Украины, передает Еспресо.TV.
"По оперативной информации, отдельные руководители ГУ ГСЧС (в Одесской области, - ред.) пытались скрыть и уничтожить документацию по проверке противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения", - отмечается в сообщении СБУ.
По факту служебной халатности сотрудников ГСЧС открыто уголовное производство (по части 2 ст. 367 УК Украины).
Вместе с тем, расследование ведет не СБУ, а ГБР.
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