Накануне встречи Зеленского и Алиева: Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного блогера

15 декабря, 2019, 16:11

Украина, накануне визита президента Владимира Зеленского в Баку, депортировала в Азербайджан оппозиционного блогера Эльвина Исаева

Об этом со ссылкой на пресс-релизы Государственной миграционной службы Азербайджана сообщает "Европейская правда".

"Гражданин Азербайджанской Республики Исаев Эльвин Ильтихам оглу, 1980 года рождения, 12 декабря 2019 года был депортирован из Украины в Азербайджан за нарушение миграционного законодательства Украины", - говорится в сообщении.

14 декабря Эльвин Исаев помещен в следственный изолятор №1 пенитенциарной службы Азербайджана.

Ранее ряд СМИ сообщили об исчезновении блогера в Киеве. 39-летнего блогера и политактивиста раз видели возле дома по проспекту Палладина в Святошинском районе Киева, где он жил у знакомых.

Исаев приехал в Киев в конце сентября 2019 года из России, где проживал длительное время. В августе 2019 года российская полиция внезапно задержала Исаева. После судебных разбирательств его российский паспорт признали "незаконно выданным" и изъяли. Самого же блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для последующей экстрадиции в Азербайджан.

11 сентября Исаев был освобожден благодаря вмешательству Европейского суда по правам человека, который применил "правило 39" и запретил его выдаче Азербайджана. После этого активист уехал в Украину.

Исаев критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане.

В ближайшие недели ожидается визит президента Владимира Зеленского в Азербайджан.