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Espreso.tvОбществоНа въезде в Киев со стороны Житомира 18-летний парень попал под колеса "Фольксвагена"

На въезде в Киев со стороны Житомира 18-летний парень попал под колеса "Фольксвагена"

В столичном Святошинском районе утром в воскресенье, 15 декабря 2019 г., "Фольксваген" насмерть сбил молодого человека

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

По предварительной информации, компания друзей стояла на обочине дороги и один из товарищей внезапно выбежал на дорогу прямо перед грузовиком, который двигался в правой полосе и успел проскочить. В средней в это время ехал "Фольксваген". Из-за больших габаритов грузового транспорта, уверяет водитель "Фольксвагена", ему не было видно пешехода-нарушителя и он не успел затормозить.

Стоит отметить, что авария произошла в нескольких метрах от пешеходного перехода.

На место приехала скорая помощь, которая пыталась спасти жизнь 18-летнему парню, но от полученных повреждений он скончался в карете медиков.

Водитель "Фольксвагена" просит участников дорожного движения, которые 15 декабря около 9:20 утра ехали по Житомирской трассе в сторону Киева и были свидетелями происшествия, предоставить любую информацию или видео регистратора.

На месте происшествия образовалась огромная пробка.

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