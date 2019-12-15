На въезде в Киев со стороны Житомира 18-летний парень попал под колеса "Фольксвагена"
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.
По предварительной информации, компания друзей стояла на обочине дороги и один из товарищей внезапно выбежал на дорогу прямо перед грузовиком, который двигался в правой полосе и успел проскочить. В средней в это время ехал "Фольксваген". Из-за больших габаритов грузового транспорта, уверяет водитель "Фольксвагена", ему не было видно пешехода-нарушителя и он не успел затормозить.
Стоит отметить, что авария произошла в нескольких метрах от пешеходного перехода.
На место приехала скорая помощь, которая пыталась спасти жизнь 18-летнему парню, но от полученных повреждений он скончался в карете медиков.
Водитель "Фольксвагена" просит участников дорожного движения, которые 15 декабря около 9:20 утра ехали по Житомирской трассе в сторону Киева и были свидетелями происшествия, предоставить любую информацию или видео регистратора.
На месте происшествия образовалась огромная пробка.
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