На Прикарпатье пьяный водитель сбил насмерть сына Героя Небесной Сотни

15 декабря, 2019, 19:31

В Ивано-Франковской области пьяный водитель сбил насмерть сына Героя Небесной Сотни Игоря Ткачука

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области ..

Инцидент произошел в селе Каменка в Коломыйском районе. Правоохранители установили, что 33-летний водитель Аudi А6 совершил наезд на 23-летнего велосипедиста на неосвещенном участке дороги.

От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия. Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали. Вскоре ему сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения.

По информации сайта "Галка", погибший велосипедист - сын Героя Небесной Сотни, Героя Украины Игоря Ткачука, погибшего в Киеве 20 февраля 2014 года.