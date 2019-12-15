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Espreso.tvОбществоНа Киевщине двое мужчин провалились под лед

На Киевщине двое мужчин провалились под лед

14 декабря в 13:15 в оперативно-диспетчерскую службу спасателей Вышгородского района Киевской области поступило сообщение от работников Национальной полиции о необходимости помощи в поиске двух мужчин, провалившихся под лед в озере в селе Хотяновка

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс- службу ГСЧС.

К месту вызова было направлено водолазно-спасательное отделение 10-го Государственно пожарно-спасательного отряда города Вышгород.

По прибытию были проведены поисковые работы и доставлены тела 2 мужчин к берегу.

На месте происшествия работали 5 человек личного состава.

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