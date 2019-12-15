На Киевщине двое мужчин провалились под лед

15 декабря, 2019, 13:30

14 декабря в 13:15 в оперативно-диспетчерскую службу спасателей Вышгородского района Киевской области поступило сообщение от работников Национальной полиции о необходимости помощи в поиске двух мужчин, провалившихся под лед в озере в селе Хотяновка