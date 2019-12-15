На Киевщине двое мужчин провалились под лед
15 декабря, 2019, 13:30
14 декабря в 13:15 в оперативно-диспетчерскую службу спасателей Вышгородского района Киевской области поступило сообщение от работников Национальной полиции о необходимости помощи в поиске двух мужчин, провалившихся под лед в озере в селе Хотяновка
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс- службу ГСЧС.
К месту вызова было направлено водолазно-спасательное отделение 10-го Государственно пожарно-спасательного отряда города Вышгород.
По прибытию были проведены поисковые работы и доставлены тела 2 мужчин к берегу.
На месте происшествия работали 5 человек личного состава.
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