Галина Пагутяк о трагедии с Артемом Мирошниченко: "То, что в Украине убивали за украинский язык и продолжают убивать, - следствие бесхребетности "моральных авторитетов"
Об этом в своем авторском блоге заявила писательница и эссеистка Галина Пагутяк, передает Еспресо.TV.
"То, что в Украине убивали за украинский язык и продолжают убивать - следствие бесхребетности "моральных авторитетов" и сторонников культуры без границ. По крайней мере, у вас на Западе есть обязанность не только говорить о себе любимых, но и рассказать об унижении государственного языка в Украине и наступлении "русского мира". Не дадут грантов? Может, пора самим зарабатывать, а не паразитировать на левацких организациях?" - отмечает она.
В частности, по словам Пагутяк, следует распространить сейчас на европейских языках информацию об убийстве Артема на почве межнациональных отношений.
"Пусть мир заткнется с его принуждением к капитуляции Украины и ее культуры, потому что долго ему придется отмывать руки от украинской крови. Промолчим, значит, мы соучастники этого ужасного, к сожалению, не первого, убийства", - отметила писательница.
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