Галина Пагутяк о трагедии с Артемом Мирошниченко: "То, что в Украине убивали за украинский язык и продолжают убивать, - следствие бесхребетности "моральных авторитетов"

15 декабря, 2019, 09:46

В связи с убийством общественного активиста Артема Мирошниченко, нападавшим на которого не понравилось, что человек говорит на государственном языке, украинская интеллигенция, особенно та ее часть, которая представлена на Западе, должна выступить с общей позицией и "рассказать об унижении государственного языка в Украине и наступлении "русского мира"

Об этом в своем авторском блоге заявила писательница и эссеистка Галина Пагутяк, передает Еспресо.TV.

"То, что в Украине убивали за украинский язык и продолжают убивать - следствие бесхребетности "моральных авторитетов" и сторонников культуры без границ. По крайней мере, у вас на Западе есть обязанность не только говорить о себе любимых, но и рассказать об унижении государственного языка в Украине и наступлении "русского мира". Не дадут грантов? Может, пора самим зарабатывать, а не паразитировать на левацких организациях?" - отмечает она.

В частности, по словам Пагутяк, следует распространить сейчас на европейских языках информацию об убийстве Артема на почве межнациональных отношений.

"Пусть мир заткнется с его принуждением к капитуляции Украины и ее культуры, потому что долго ему придется отмывать руки от украинской крови. Промолчим, значит, мы соучастники этого ужасного, к сожалению, не первого, убийства", - отметила писательница.