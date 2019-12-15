Американское присутствие в Афганистане сократят на треть, - NBC
15 декабря, 2019, 08:45
Белый дом собирается на треть сократить военный контингент в Афганистане
Таким образом, на родину должны вернуться 4 тыс. человек, передает Еспрессо.TV со ссылкой на NBC.
Данное решение объявят на следующей неделе.
Частичный вывод войск займет несколько месяцев.
После сокращения в Афганистане останется около 8 тыс. военнослужащих из Соединенных Штатов.
В то же время эта информация пока является неофициальной. Окончательного подтверждения еще нет.
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