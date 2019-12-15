Американское присутствие в Афганистане сократят на треть, - NBC

15 декабря, 2019, 08:45

Белый дом собирается на треть сократить военный контингент в Афганистане

Таким образом, на родину должны вернуться 4 тыс. человек, передает Еспрессо.TV со ссылкой на NBC.

Данное решение объявят на следующей неделе.

Частичный вывод войск займет несколько месяцев.

После сокращения в Афганистане останется около 8 тыс. военнослужащих из Соединенных Штатов.

В то же время эта информация пока является неофициальной. Окончательного подтверждения еще нет.