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Espreso.tvМирАмериканское присутствие в Афганистане сократят на треть, - NBC

Американское присутствие в Афганистане сократят на треть, - NBC

Белый дом собирается на треть сократить военный контингент в Афганистане

Таким образом, на родину должны вернуться 4 тыс. человек, передает Еспрессо.TV со ссылкой на NBC.

Данное решение объявят на следующей неделе.

Частичный вывод войск займет несколько месяцев.

После сокращения в Афганистане останется около 8 тыс. военнослужащих из Соединенных Штатов.

В то же время эта информация пока является неофициальной. Окончательного подтверждения еще нет.

 

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