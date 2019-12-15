15 декабря на фронте: ранен украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Все 6 обстрелов позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Луганского и Крымского - из станковых противотанковых гранатометов; дважды у Крымского - из станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов; в районе Хутора Вольного - из автоматических гранатометов; вблизи Светлодарска - из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов; вблизи Зайцева - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Сегодня, 15 декабря, в результате обстрелов противником один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
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