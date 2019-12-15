14 декабря на фронте: с российской стороны - 8 обстрелов, с украинской - погибший и 2 раненых

15 декабря, 2019, 07:21

Российская Федерация, несмотря на заверения мирового сообщества на последних переговорах лидеров "нормандской четверки", которые имели место в Париже, в стабильном прекращении огня, продолжает систематические обстрелы позиций украинских Объединенных сил

Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в Донбассе по состоянию на 07:00 воскресенья, 15 декабря 2019 г., передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Так, 14 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате этих коварных действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения", - отмечается в сообщении.

Обстрелы со стороны российских оккупационных войск имели место вблизи следующих населенных пунктов:

Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра;

Красногоровка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Пески - зафиксирован снайперский огонь;

Павлополь - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

Новолуганское - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Зайцево - с РПГ;

Майское - со станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

По официальным данным, с начала этого периода российские оккупационные войска вели огонь со станковых противотанковых гранатометов в районе Луганского. Потерь с украинской стороны нет.