14 декабря на фронте: с российской стороны - 8 обстрелов, с украинской - погибший и 2 раненых
Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в Донбассе по состоянию на 07:00 воскресенья, 15 декабря 2019 г., передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Так, 14 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате этих коварных действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения", - отмечается в сообщении.
Обстрелы со стороны российских оккупационных войск имели место вблизи следующих населенных пунктов:
Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра;
Красногоровка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Пески - зафиксирован снайперский огонь;
Павлополь - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
Новолуганское - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
Зайцево - с РПГ;
Майское - со станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.
По официальным данным, с начала этого периода российские оккупационные войска вели огонь со станковых противотанковых гранатометов в районе Луганского. Потерь с украинской стороны нет.
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