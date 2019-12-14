Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

14 декабря, 2019, 10:32

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

В мероприятии вместе с Зеленским приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук. Они почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.

14 декабря в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в память о завершении 14 декабря 1986 года строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС.