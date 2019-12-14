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Espreso.tvОбществоЗеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС


фото: ukrinform.ua
Президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля"

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

В мероприятии вместе с Зеленским приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук. Они почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.

14 декабря в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в память о завершении 14 декабря 1986 года строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС.

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