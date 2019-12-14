Власть использует дело Шеремета для дискредитации волонтеров и ветеранов, - "Движение сопротивления капитуляции"

14 декабря, 2019, 20:20

"Движение сопротивления капитуляции" заявило, что власть использует дело об убийстве журналиста Павла Шеремета для дискредитации волонтеров и ветеранов

Об этом говорится в заявлении "Движения сопротивления капитуляции", сообщает "Новынарня" .

"Задержание ветеранов войны с Россией и волонтеров по обвинению в убийстве журналиста Павла Шеремета является чрезвычайно чувствительным вопросом в реалиях гибридной агрессии России. Создается впечатление, что имеем дело с политическим использованием дела Шеремета, чтобы дискредитировать добровольческое и волонтерское движение, а также сбить волну протестов, которые продолжаются в Украине против капитуляции", - говорится в заявлении.

В "Движении сопротивления капитуляции" назвали неприемлемыми заявления президента Украины Владимира Зеленского на совместном брифинге с руководством МВД и ГПУ по "задержанию убийц".

"Хотим напомнить господину президенту, что в Украине существует презумпция невиновности, и пока нет решения суда, никто не может называться преступником. Расцениваем подобное заявление как прямое вмешательство главы государства в работу правоохранительных органов и скрытое давление на судебную ветвь власти", - заявили в ДСК.

В "Движении сопротивления капитуляции" отметили, что власть не имеет никакого права политизировать этот процесс и использовать его для дискредитации волонтерского и ветеранского движения.

"Они - лучшие сыны и дочери Украины, которые всегда подставят плечо и будут той опорой, которая не предаст страну в непростые времена сопротивления российской агрессии. Они защищали Украину с оружием в руках и имеют право на законную защиту и справедливый суд", - говорится в заявлении.