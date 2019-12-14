 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВласть использует дело Шеремета для дискредитации волонтеров и ветеранов, - "Движение сопротивления капитуляции"

Власть использует дело Шеремета для дискредитации волонтеров и ветеранов, - "Движение сопротивления капитуляции"


фото: day.kyiv.ua
"Движение сопротивления капитуляции" заявило, что власть использует дело об убийстве журналиста Павла Шеремета для дискредитации волонтеров и ветеранов

Об этом говорится в заявлении "Движения сопротивления капитуляции", сообщает "Новынарня" .

"Задержание ветеранов войны с Россией и волонтеров по обвинению в убийстве журналиста Павла Шеремета является чрезвычайно чувствительным вопросом в реалиях гибридной агрессии России. Создается впечатление, что имеем дело с политическим использованием дела Шеремета, чтобы дискредитировать добровольческое и волонтерское движение, а также сбить волну протестов, которые продолжаются в Украине против капитуляции", - говорится в заявлении.

В "Движении сопротивления капитуляции" назвали неприемлемыми заявления президента Украины Владимира Зеленского на совместном брифинге с руководством МВД и ГПУ по "задержанию убийц".

"Хотим напомнить господину президенту, что в Украине существует презумпция невиновности, и пока нет решения суда, никто не может называться преступником. Расцениваем подобное заявление как прямое вмешательство главы государства в работу правоохранительных органов и скрытое давление на судебную ветвь власти", - заявили в ДСК.

В "Движении сопротивления капитуляции" отметили, что власть не имеет никакого права политизировать этот процесс и использовать его для дискредитации волонтерского и ветеранского движения.

"Они - лучшие сыны и дочери Украины, которые всегда подставят плечо и будут той опорой, которая не предаст страну в непростые времена сопротивления российской агрессии. Они защищали Украину с оружием в руках и имеют право на законную защиту и справедливый суд", - говорится в заявлении.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.
  • 14 декабря Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко с позывным Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из квартиры подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко перед обыском вынесли мину .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 декабря, 2019 суббота

больше новостей

14 декабря, 2019 суббота

13 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать