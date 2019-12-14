В Киеве во время оформления ДТП в авто врезались внедорожник и микроавтобус

14 декабря, 2019, 21:34

В Печерском районе столицы на бульваре Дружбы народов произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

По предварительной информации произошло ДТП с участием трех авто с пострадавшими. По прибытии на место аварии, ВартовиЕспресо узнали, что ДТП прошло без пострадавших, а участников насчитывалось четверо.

Сама же хронология событий развивалась следующим образом: Toyota догнала и врезалась в зад Hundai. После прибытия полиции и оформления ДТП в Hundai врезался Mitsubishi Pajero, а последнего догнал микроавтобус.