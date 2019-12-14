Украинский боксер одержал 17-ю подряд победу нокаутом

14 декабря, 2019, 11:55

Украинский боксер Сергей Богачук нокаутировал колумбийца Карлоса Гальвана и получил 17-ю досрочную победу в карьере

Об этом сообщает Sport.ua.

14 декабря в городе Индио (США) состоялся вечер бокса, в рамках которого свой бой проводил украинец Сергей Богачук, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг). Соперником был колумбиец Карлос Гальван.

Богачук, который работает с именитым тренером Абелем Санчесом, одержал победу нокаутом в пятом раунде. Бой был рассчитан на восемь раундов.

Для Богачука это 17-я победа в 17 боях на профессиональном ринге. Все поединки украинец выиграл нокаутом.