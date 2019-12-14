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Espreso.tvСпортУкраина победила Польшу на чемпионате мира по хоккею

Украина победила Польшу на чемпионате мира по хоккею


фото: ukrinform.ua
Сборная Украины победила Польшу на молодежном чемпионате мира по хоккею U-20 в дивизионе 1B, который проходит в Киеве

Об этом сообщает "Укринформ" .

Во 2-м туре чемпионата мира в столичном Дворце спорта украинские хоккеисты победили Польшу 3: 0. Шайбы в составе сборной Украины забросили Александр Пересунько, который сделал дубль, и Дмитрий Даниленко.

В других матчах 2-го тура Франция переиграла Италию 4: 1, а Венгрия одолела Эстонию 4: 2.

После 2-х туров Украина набрала 3 очка и занимает четвертое место. Лидеры - Франция и Венгрия, имеют по 6 очков.

В следующем матче 15 декабря сборная Украины сыграет против Франции.

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