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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: Аваков показал фото женщины, которая могла привести в действие взрывчатку

Убийство Шеремета: Аваков показал фото женщины, которая могла привести в действие взрывчатку


фото: censor.net.ua
Министр внутренних дел Арсен Аваков продемонстрировал фото женщины, которая, по версии следствия, привела в действие взрывчатку во время убийства журналиста Павла Шеремета

Аваков показал снимок в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает "Цензор.нет".

"Я вам сейчас покажу маленькую фотографию, мы вчера об этом не говорили. Это девушка в парике, в специальных очках. Затем она выходит из другого места в другой одежде. Это тот человек, который нажимал на кнопку. У нас есть гипотезы, кто это человек, но мы не знаем точно", - рассказал Аваков.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что фигуранты преступления рассчитывали на прикрытие спецслужб, украинских или иностранных, Аваков сказал, что они в разговорах апеллировали к неизвестному покровителя.

"Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к какому-то своему покровителю, который их должен вытянуть и защитить", - сказал Аваков.

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  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
  • 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.
  • 14 декабря Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко на позывной Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из квартиры подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, перед обыском вынесли мину .
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