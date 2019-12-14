Убийство Шеремета: Аваков показал фото женщины, которая могла привести в действие взрывчатку

14 декабря, 2019, 08:49

Министр внутренних дел Арсен Аваков продемонстрировал фото женщины, которая, по версии следствия, привела в действие взрывчатку во время убийства журналиста Павла Шеремета

Аваков показал снимок в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает "Цензор.нет".

"Я вам сейчас покажу маленькую фотографию, мы вчера об этом не говорили. Это девушка в парике, в специальных очках. Затем она выходит из другого места в другой одежде. Это тот человек, который нажимал на кнопку. У нас есть гипотезы, кто это человек, но мы не знаем точно", - рассказал Аваков.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что фигуранты преступления рассчитывали на прикрытие спецслужб, украинских или иностранных, Аваков сказал, что они в разговорах апеллировали к неизвестному покровителя.

"Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к какому-то своему покровителю, который их должен вытянуть и защитить", - сказал Аваков.