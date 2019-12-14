У победительницы турнира "Большого шлема" диагностировали рак
Об этом Скьявоне сообщила в Instagram.
"После двух месяцев, что я не выходила в соцсети, рассказываю, что со мной было. У меня нашли рак. Я прошла курс химиотерапии. Я выдержала тяжелое испытание и по-прежнему дышу. Я выиграла эту битву и вернулась в строй", - сказала итальянка.
39-летняя Франческа Скьявоне - бывшая четвертая ракетка мира и победительница восьми турниров WTA (Женской теннисной ассоциации). В 2010 году она выиграла турнир "Большого шлема" - Открытый чемпионат Франции. Итальянская теннисистка завершила карьеру в 2018 году.
"HI everyone, upon 7-8 of silence from social media and from the world , I wish to share with you what happened to me . A cancer had been diagnosed to me. I did chemotherapy, I fought a though battle and now I am still breathing. I have won this fight. And now I am back in action ".
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