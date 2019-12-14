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Espreso.tvСпортУ победительницы турнира "Большого шлема" диагностировали рак

У победительницы турнира "Большого шлема" диагностировали рак


фото: eurosport.com
Победительница теннисного турнира "Большого шлема" Ролан Гаррос итальянка Франческа Скьявоне заявила, что у нее диагностировали рак

Об этом Скьявоне сообщила в Instagram.

"После двух месяцев, что я не выходила в соцсети, рассказываю, что со мной было. У меня нашли рак. Я прошла курс химиотерапии. Я выдержала тяжелое испытание и по-прежнему дышу. Я выиграла эту битву и вернулась в строй", - сказала итальянка.

39-летняя Франческа Скьявоне - бывшая четвертая ракетка мира и победительница восьми турниров WTA (Женской теннисной ассоциации). В 2010 году она выиграла турнир "Большого шлема" - Открытый чемпионат Франции. Итальянская теннисистка завершила карьеру в 2018 году.

 

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