Судэксперт по делу об убийстве Шеремата фигурировал в скандале с прослушиванием Трубы
Об этом сообщают "Буквы" .
Директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, который настаивает на достоверности доказательств против подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета, ранее фигурировал в прослушивании главы ГБР Романа Трубы, как полиграфолог, "пишет все, что хочешь".
В эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Рувин заявил, что результаты исследований украинских специалистов "не совпадали с тем, на которые надеялось следствие", поэтому обратились в его ведомство.
По словам Рувина, институт, которым он руководит, уже 100 лет проводит портретные экспертизы, и только в этом году провел более 20 экспертиз по невербальному поведению человека.
"Это психологические особенности человека, потому что каждый человек ходит по-своему, то руку поднимает по-своему, то ногу ставит по-своему. И здесь не обязательно было приглашать человека из Великобритании. Учитывая то, что у нас не совпадали наши результаты с тем, на что надеялось следствие, потому что мы не подтверждали ни Грищенко, ни Кияна, о том, что они в это время находились. Нам пришлось пригласить этого нашего специалиста, коллегу из Великобритании ", - сказал Рувин.
В одной из записей прослушки Трубы с руководителем Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олегом Корецким от 3 сентября, слышно, как глава ГБР недоволен, что его сотрудник вызвал на допрос пятого президент Петра Порошенко не по тому делу:
"Ты долго думал, чтобы его по земле вызвать? У нас что, адекватных дел нет?"
В процессе диалога Труба заявил, что может решить "все проблемы с экспертизами одним телефонным звонком Рувину".
"Эксперт полиграфолог пишет все, что скажешь, когда есть воля с Офиса президента", - говорил Труба.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко , которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.
- 14 декабря Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко с позывным Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из квартиры подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко перед обыском вынесли мину .
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