Судэксперт по делу об убийстве Шеремата фигурировал в скандале с прослушиванием Трубы

14 декабря, 2019, 18:55

Судебный эксперт Александр Рувин, который заявил о подлинности доказательств против подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, фигурировал в скандале с прослушиванием главы ГБР Романа Трубы

Об этом сообщают "Буквы" .

Директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, который настаивает на достоверности доказательств против подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета, ранее фигурировал в прослушивании главы ГБР Романа Трубы, как полиграфолог, "пишет все, что хочешь".

В эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Рувин заявил, что результаты исследований украинских специалистов "не совпадали с тем, на которые надеялось следствие", поэтому обратились в его ведомство.

По словам Рувина, институт, которым он руководит, уже 100 лет проводит портретные экспертизы, и только в этом году провел более 20 экспертиз по невербальному поведению человека.

"Это психологические особенности человека, потому что каждый человек ходит по-своему, то руку поднимает по-своему, то ногу ставит по-своему. И здесь не обязательно было приглашать человека из Великобритании. Учитывая то, что у нас не совпадали наши результаты с тем, на что надеялось следствие, потому что мы не подтверждали ни Грищенко, ни Кияна, о том, что они в это время находились. Нам пришлось пригласить этого нашего специалиста, коллегу из Великобритании ", - сказал Рувин.

В одной из записей прослушки Трубы с руководителем Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олегом Корецким от 3 сентября, слышно, как глава ГБР недоволен, что его сотрудник вызвал на допрос пятого президент Петра Порошенко не по тому делу:

"Ты долго думал, чтобы его по земле вызвать? У нас что, адекватных дел нет?"

В процессе диалога Труба заявил, что может решить "все проблемы с экспертизами одним телефонным звонком Рувину".

"Эксперт полиграфолог пишет все, что скажешь, когда есть воля с Офиса президента", - говорил Труба.