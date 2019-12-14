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Espreso.tvМирСША выделят $ 1 млрд на энергобезопасность в Украине, Восточной и Центральной Европе

США выделят $ 1 млрд на энергобезопасность в Украине, Восточной и Центральной Европе


фото: kmu.gov.ua
В Конгресс США внесен законопроект о предоставлении $ 1 млрд на развитие энергетической инфраструктуры Центральной, Восточной Европе и Украине

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Во время визита в Вашингтон на встречах с членами конгресса США вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выступил за принятие уже внесенного проекта закона США об энергетической безопасности Европы, который вскоре будет рассматриваться.

Ожидается, что США выделят около $ 1 млрд американским компаниям для построения энергетической инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе, в том числе и в Украине.

Это позволит диверсифицировать потоки природного газа и уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.

Кулеба отметил стратегическую важность диверсификации энергетики в Европе.

"Речь идет не только об Украине, а о стратегическом балансе во всем регионе, в частности, о влиянии России в Центральной Европе и на Западных Балканах", - сказал Кулеба.

 

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