ОГА не использовали 2,8 млрд грн, предусмотренные на ремонт дорог
Об этом Голик написал в facebook.
По словам советника Алексея Гончарука, с 13,7 млрд грн, которые поступили в областные бюджеты в рамках Закона о Дорожном фонде на ремонт и содержание дорог, на конец ноября были использованы только 10,9 млрд грн.
"Казалось бы - вот оно, счастье. Деньги упали с неба, просто используй их. Но нет. Наличие денег - это не всегда качественные дороги. Нужен еще менеджмент", - написал Голик.
По его данным, регионы по-разному используют получаемые из госбюджета деньги: лидеры в использовании средств Дорожного фонда - Хмельницкая, Харьковская и Днепропетровская ОГА, которые использовали более 95% средств.
Худшие показатели в Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областей, которые использовали только по 45% средств.
- Напомним, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о внедрение трехлетнего планирования в сфере строительства и ремонта дорог общего пользования.
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