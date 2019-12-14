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Espreso.tvОбществоОГА не использовали 2,8 млрд грн, предусмотренные на ремонт дорог

ОГА не использовали 2,8 млрд грн, предусмотренные на ремонт дорог


фото: slovoidilo.ua
Советник премьер-министра Юрий Голик заявил, что в регионах остались неиспользованными 2,8 млрд грн, предусмотренные на ремонт дорог

Об этом Голик написал в facebook.

По словам советника Алексея Гончарука, с 13,7 млрд грн, которые поступили в областные бюджеты в рамках Закона о Дорожном фонде на ремонт и содержание дорог, на конец ноября были использованы только 10,9 млрд грн.

"Казалось бы - вот оно, счастье. Деньги упали с неба, просто используй их. Но нет. Наличие денег - это не всегда качественные дороги. Нужен еще менеджмент", - написал Голик.

По его данным, регионы по-разному используют получаемые из госбюджета деньги: лидеры в использовании средств Дорожного фонда - Хмельницкая, Харьковская и Днепропетровская ОГА, которые использовали более 95% средств.

Худшие показатели в Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областей, которые использовали только по 45% средств.

 

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