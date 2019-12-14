Мисс мира-2019 стала красавица из Ямайки. ФОТО

14 декабря, 2019, 22:11

Победительницей международного конкурса "Мисс мира-2019" стала Тони-Энн Сингх из Ямайки

Об этом сообщает "Мисс мира-2019" в twitter.

23-летняя Тони-Энн Сингх стала победительницей конкурса, который проходил в Лондоне. Второе место заняла француженка Давид Мезин, третье - Суман Ратансингх Рао из Индии.

Тони-Энн Сингх изучает психологию и феминологию в Университете штата Флорида (США). Среди ее хобби кулинария, волонтерство, ведения видеоблога и пение.

Украину на конкурсе представляла Маргарита Паша, которая вошла на конкурсе в топ-40, однако не пробилась в двадцатку лучших.