Мисс мира-2019 стала красавица из Ямайки. ФОТО
14 декабря, 2019, 22:11
Победительницей международного конкурса "Мисс мира-2019" стала Тони-Энн Сингх из Ямайки
Об этом сообщает "Мисс мира-2019" в twitter.
23-летняя Тони-Энн Сингх стала победительницей конкурса, который проходил в Лондоне. Второе место заняла француженка Давид Мезин, третье - Суман Ратансингх Рао из Индии.
Тони-Энн Сингх изучает психологию и феминологию в Университете штата Флорида (США). Среди ее хобби кулинария, волонтерство, ведения видеоблога и пение.
Украину на конкурсе представляла Маргарита Паша, которая вошла на конкурсе в топ-40, однако не пробилась в двадцатку лучших.
# MissWorld2019 crowning moment ... #MissWorld #London pic.twitter.com/oCvrD5s0TN- Miss World (@MissWorldLtd) December 14, 2019
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