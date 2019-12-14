Лидеры стран "нормандской четверки" не подписали ни одного документа, - член ТКГ Резников

14 декабря, 2019, 18:09

Член трехсторонней контактной группы Алексей Резников завил, что по итогам Нормандского саммита не было подписано ни одного документа

Об этом Резников завил в интервью LB.ua .

По его словам, по результатам саммита, который состоялся в Париже 9 декабря, лидеры Германии, Франции, Украины и России нигде подписей не ставили и не подписали даже совместного коммюнике.

"Никто никакого дополнительного коммюнике не подписывал. Подписей никто не ставил ни на одном документе", - заверил Резников.