Лидеры стран "нормандской четверки" не подписали ни одного документа, - член ТКГ Резников
14 декабря, 2019, 18:09
Член трехсторонней контактной группы Алексей Резников завил, что по итогам Нормандского саммита не было подписано ни одного документа
Об этом Резников завил в интервью LB.ua .
По его словам, по результатам саммита, который состоялся в Париже 9 декабря, лидеры Германии, Франции, Украины и России нигде подписей не ставили и не подписали даже совместного коммюнике.
"Никто никакого дополнительного коммюнике не подписывал. Подписей никто не ставил ни на одном документе", - заверил Резников.
- Напомним, что стороны Нормандского саммита договорились о необходимости инкорпорировать так называемую формулу Штайнмайера в украинское законодательство.
- 11 декабря Алексей Резников заявил, что трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе подготовит изменения в Минские соглашеня для последующей Нормандской встречи, запланированной на март 2020 года.
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