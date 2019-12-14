Джулиани заявил, что раздобыл в Киеве больше информации, чем мог себе представить Трамп
14 декабря, 2019, 09:37
Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани рассказал, что во время поездки в Киев собрал много информации, чтобы защитить Дональда Трампа от импичмента
Об этом Джулиани заявил в интервью The Wall Street Journal, сообщает "Укринформ".
По словам адвоката, Трамп позвонил ему, как только его самолет приземлился в Нью-Йорке.
"Что удалось добыть?" - спросил президент США. "Больше, чем вы можете представить", - сказал Джулиани.
Он отметил, что сейчас работает над изложением для Трампа своих выводов из поездки в 20-страничном отчете. Подробностей Джулиани не сообщил, однако, заметил, что его усилия были оправданы, чтобы защитить Трампа.
Джулиани является одной из ключевых фигур расследование по импичменту Трампа - его называют куратором неофициального канала влияния на украинском направлении.
- 9 декабря стало известно, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани встретился с рядом украинских политиков, разговоры с которыми планирует использовать в производстве сериала на прореспубликанском американском телеканале One America News.
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