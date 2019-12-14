Биатлон: сборная Украины остановилась в шаге от бронзы Кубка мира
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная использовали восемь запасных патронов и проиграли победительницам из Норвегии 1 мин. 9,2 сек.
На заключительном круге дистанции Пидгрушная вышла на третью позицию, однако уступила в борьбе за бронзу представительнице Швейцарии. Серебро получила команда России.
Кубок мира. 2-й этап
Женщины. Эстафета 4х6 км
Хохфильцен (Австрия)
14 декабря
1. Норвегия - 1: 10.04,7 (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов)
2. Россия - отставание 8,2 (0+5)
3. Швейцария +1.04,1 (1+9)
4. Украина +1.09,2 (0+8)
Congratulations to @NSSF_Biathlon , @russianbiathlon and @swissskiteam who claimed the podium spots here in # HOC19 ! Do not forget you can rewatch the entire competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/fi3OZDtwKX- IBU World Cup (@IBU_WC) December 14, 2019
- 13 декабря в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира прошла мужская спринтерская гонка, украинец Дмитрий Пидручный финишировал девятым.
- 12 декабря, в итальянском Риднау в рамках второго этапа Кубка IBU состоялась женская суперспринтерська гонка, украинка Анастасия Меркушина финишировала второй.
- 12 декабря, в итальянском Риднау в рамках второго этапа Кубка IBU состоялась мужская суперспринтерська гонка, в которой украинец Сергей Семенов занял четвертое место.
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