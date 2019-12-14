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Espreso.tvСпортБиатлон: сборная Украины остановилась в шаге от бронзы Кубка мира

Биатлон: сборная Украины остановилась в шаге от бронзы Кубка мира


фото: ukrinform.ua
Женская сборная Украины по биатлону финишировала четвертой в эстафете на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная использовали восемь запасных патронов и проиграли победительницам из Норвегии 1 мин. 9,2 сек.

На заключительном круге дистанции Пидгрушная вышла на третью позицию, однако уступила в борьбе за бронзу представительнице Швейцарии. Серебро получила команда России.

Кубок мира. 2-й этап

Женщины. Эстафета 4х6 км

Хохфильцен (Австрия)

14 декабря

1. Норвегия - 1: 10.04,7 (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов)

2. Россия - отставание 8,2 (0+5)

3. Швейцария +1.04,1 (1+9)

4. Украина +1.09,2 (0+8)

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