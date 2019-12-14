Боевики не пускают представителей СММ ОБСЕ на оккупированные территории

14 декабря, 2019, 12:55

Боевики на Донбассе не пускают представителей наблюдательной миссии ОБСЕ на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, представителей СММ ОБСЕ не допускают к участкам разведения сил и средств.

"Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ на всей территории Украины. Все подписанты комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением", - говорится в сообщении .

Украинская сторона СЦЦ отмечает, что вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ежедневно отказывают СММ в доступе на неподконтрольные правительству Украины территории и участков разведения сил и средств.

"По данным отчета СММ ОБСЕ от 13 декабря 2019 года представители вооруженных формирований Российской Федерации дважды задерживали патрули Миссии на блокпосту примерно в 2,5 км к северу от участка разведения в районе н. п. Петровское позволили патрулю Миссии проехать только после 20 минут ожидания; на блокпосту на запад н.п. Верхнешироковское только после примерно часа ожидания", - отметили представители Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.