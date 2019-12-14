14 декабря на фронте: погиб украинский военный, еще один боец ранен

14 декабря, 2019, 18:26

14 декабря на Донбассе, в результате обстрелов российских оккупантов, один украинский военный погиб, еще один был ранен

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В штабе ООС отметили, что Российская Федерация продолжает игнорировать взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.

Так, в течение текущих суток, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Зафиксирована также огневая активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела позиций Объединенных сил: у Песков - зафиксирован снайперский огонь; неподалеку Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра; вблизи Павлополя - из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

2 обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у зайцев - из РПГ и автоматических гранатометов.

14 грудня, вследствие коварных обстрелов противником погиб военнослужащий Объединенных сил, еще один наш защитник получил ранения.