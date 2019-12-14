13 декабря на фронте: боевую травму получил украинский военный

14 декабря, 2019, 07:20

13 декабря на Донбассе оккупанты 10 раз нарушили режим тишины, один украинский военный получил боевую травму

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Российская Федерация систематически не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.

Так, 13 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован и вражеский огонь из вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов: у Марьинки - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия; неподалеку Павлополя и Березовой - из станковых противотанковых гранатометов; у Каменки - из РПГ и пулеметов крупного калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксированы 5 вражеских обстрелов: дважды неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия; у Новолуганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Мироновского - из минометов калибра 82 мм; неподалеку Луганского - из вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 13 декабря, боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было.