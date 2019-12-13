Зеленский внес в Раду законопроект по изменению Конституции в части децентрализации
13 декабря, 2019, 20:30
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)"
Об этом сообщает сайт парламента.
В настоящий момент текст законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации не опубликован.
- Народный депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, что изменится после принятия законопроектов в части децентрализации .
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