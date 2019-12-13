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Espreso.tvОбществоЗеленский внес в Раду законопроект по изменению Конституции в части децентрализации

Зеленский внес в Раду законопроект по изменению Конституции в части децентрализации

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)"

Об этом сообщает сайт парламента.

В настоящий момент текст законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации не опубликован.

  • Народный депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, что изменится после принятия законопроектов в части децентрализации .
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