Зеленский объяснил, что за "интервью" с ним обещают показать российские пропагандисты

13 декабря, 2019, 09:39

Об этом Зеленский сказал в эфире программы "Право на власть" на канале 1 + 1.

"Журналистка что-то спросила у коридоре, я что-то ответил. Такое интервью", - сказал Зеленский.

Ранее российский пропагандистский канал "Россия 1" анонсировал показ интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским в передаче "Москва. Кремль. Путин".

Спикер Зеленского Юлия Мендель заявила, что ничего не знает об этом и не организовывала интервью Зеленского россиянам.