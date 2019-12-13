Зеленский объяснил, что за "интервью" с ним обещают показать российские пропагандисты
13 декабря, 2019, 09:39
Президент Украины Владимир Зеленский возразил, что давал интервью российским пропагандистам, однако подтвердил эпизод общения с ними
Об этом Зеленский сказал в эфире программы "Право на власть" на канале 1 + 1.
"Журналистка что-то спросила у коридоре, я что-то ответил. Такое интервью", - сказал Зеленский.
Ранее российский пропагандистский канал "Россия 1" анонсировал показ интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским в передаче "Москва. Кремль. Путин".
Спикер Зеленского Юлия Мендель заявила, что ничего не знает об этом и не организовывала интервью Зеленского россиянам.
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