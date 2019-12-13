Завербованный ФСБ крымчанин пытался восстановиться в ВСУ

13 декабря, 2019, 15:18

Служба безопасности разоблачила агента ФСБ РФ, который пытался восстановиться на военной службе в Вооруженных силах Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Офицер Воздушных сил Украины, который проживает в Севастополе, после аннексии остался в Крыму, получил российский паспорт и был завербован ФСБ.

В начале года он прибыл в Харьковскую область, где пытался восстановиться на военной службе. Агент ФСБ должен был собирать сведения военного характера по обороноспособности и боевой готовности воинских частей.

"Выполнить преступное задание он не успел, так как сразу же был обнаружен военной контрразведкой. По результатам проверки ему было отказано в предоставлении допуска к государственной тайне Украины, что исключало возможность пребывания на военной службе", - говорится в сообщении.