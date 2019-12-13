ВВС Украина объявила победителей премии "Книга года"

13 декабря, 2019, 21:25

BBC News Украина объявила победителей 15-й премии Книга года, представленной в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития

Об этом сообщает ВВС Украина.

Книгой года-2019 стал роман Тамары Гориха Зерня "Доця" (Киев: Белка, 2019).

Церемония, во время которой объявляли победителей, состоялась в Мыстецьком Арсенале - Национальном культурно-музейном комплексе в Киеве.

В номинации Детская книга года BBC-2019 победила книга "Сапиенсы" Владимира Аренева (Харьков: Ранок, 2019)

А премию в номинации Книга года - Эссеистика-2019 получил сборник очерков Тараса Прохасько "Да, но ..." (Черновцы: Меридиан Черновиц, 2019).

Победитель в каждой категории получает премию в размере 1000 фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте.

В жюри конкурса входят: