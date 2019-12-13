Великобритания: после поражения на выборах лидер лейбористов Корбин уходит в отставку
Об этом он заявил рано утром в пятницу, пояснив, что на новых выборах не будет выступать главным кандидатом от своей партии, сообщает DW.
"Это, очевидно, очень грустная ночь", - отметил Корбин, имея в виду первые данные подсчета голосов на внеочередных выборах в Палату общин британского парламента.
При этом он добавил, что собирается участвовать в консультациях о будущем лейбористов.
Корбин вышел к прессе после того, как было официально подтверждено, что сам он сохраняет парламентский мандат - он был переизбран в одном из столичных округов, Северном Ислингтоне, где получил более 64% голосов избирателей. Всего в Лондоне лейбористы одержали победу, хотя, например, в округе Корбина его поддержка упала почти 9%.
В то же время в масштабах Великобритании выборы стали провальными для лейбористов. Ожидается, что они будут иметь 203 места - на 59 меньше, чем на предыдущих выборах. Для лейбористов это будет худшим результатом с 1935 года.
Джереми Корбина - политик левых взглядов, близких к коммунистическим. Его неоднократно обвиняли в симпатиях к путинской России и исламским фундаменталистам. Премьер Борис Джонсон открыто обвинял Корбина в поддержке Путина.
Выборы в Британии, состоялись в пятницу, завершились победой консерваторов , крупнейшей со времен Тэтчер.
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