Великобритания: после поражения на выборах лидер лейбористов Корбин уходит в отставку

13 декабря, 2019, 10:22

Джереми Корбин намерен уйти в отставку с поста лидера Лейбористской партии Великобритании

Об этом он заявил рано утром в пятницу, пояснив, что на новых выборах не будет выступать главным кандидатом от своей партии, сообщает DW.

"Это, очевидно, очень грустная ночь", - отметил Корбин, имея в виду первые данные подсчета голосов на внеочередных выборах в Палату общин британского парламента.

При этом он добавил, что собирается участвовать в консультациях о будущем лейбористов.

Корбин вышел к прессе после того, как было официально подтверждено, что сам он сохраняет парламентский мандат - он был переизбран в одном из столичных округов, Северном Ислингтоне, где получил более 64% голосов избирателей. Всего в Лондоне лейбористы одержали победу, хотя, например, в округе Корбина его поддержка упала почти 9%.

В то же время в масштабах Великобритании выборы стали провальными для лейбористов. Ожидается, что они будут иметь 203 места - на 59 меньше, чем на предыдущих выборах. Для лейбористов это будет худшим результатом с 1935 года.

Джереми Корбина - политик левых взглядов, близких к коммунистическим. Его неоднократно обвиняли в симпатиях к путинской России и исламским фундаменталистам. Премьер Борис Джонсон открыто обвинял Корбина в поддержке Путина.

Выборы в Британии, состоялись в пятницу, завершились победой консерваторов , крупнейшей со времен Тэтчер.