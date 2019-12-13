ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные дела в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по заявлению адвоката Порошенко

13 декабря, 2019, 15:31

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовные производства в отношении директора ГБР Романа Трубы, руководителя Офиса президента Андрея Богдана и заместителя главы ОП Андрея Смирнова

По этом сообщает 5 канал .

Квалификация производств - ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины (использование своего служебного положения при осуществлении незаконного влияния на государственного деятеля), ч. 1 и ч. 2 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 2 ст. 387 УК (разглашение данных досудебного следствия) и покушение на совершение уголовного преступления, предусмотренного ч 2. ст. 372 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).

Суд вынес решение, рассмотрев соответствующее заявление адвоката пятого Президента Украины Порошенко Игоря Голованя.