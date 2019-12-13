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Espreso.tvОбществоВАКС обязал НАБУ открыть уголовные дела в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по заявлению адвоката Порошенко

ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные дела в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по заявлению адвоката Порошенко


фото: zik
Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовные производства в отношении директора ГБР Романа Трубы, руководителя Офиса президента Андрея Богдана и заместителя главы ОП Андрея Смирнова

По этом сообщает 5 канал .

Квалификация производств - ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины (использование своего служебного положения при осуществлении незаконного влияния на государственного деятеля), ч. 1 и ч. 2 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 2 ст. 387 УК (разглашение данных досудебного следствия) и покушение на совершение уголовного преступления, предусмотренного ч 2. ст. 372 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).

Суд вынес решение, рассмотрев соответствующее заявление адвоката пятого Президента Украины Порошенко Игоря Голованя.

  • Напомним, ранее Telegram канал "Трубу прорвало" обнародовал записи разговоров якобы из кабинета Романа Трубы, из которых следует, что глава ОП Андрей Богдан давил на руководителя ГБР с целью преследования пятого президента Украины Петра Порошенко.
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