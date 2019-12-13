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Espreso.tvМирВ России потушили горящий авианосец: есть погибший и пропавшие

В России потушили горящий авианосец: есть погибший и пропавшие


фото: tass
Около 4:00 утра по Киеву в России удалось ликвидировать открытое горение на авианосном крейсере "Адмирал Кузнецов", однако в результате пожара 1 человек погиб, судьба еще одного члена экипажа - неизвестна

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы РФ.

"Около пяти утра открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 500 кв. метров", - говорится в сообщении.

В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 как средней степени тяжести.

Судьба одного члена экипажа остается неизвестной.

Отмечается, что тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокими температурами.

  • Напомним, 12 декабря в трюме первого энергоотсека крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание при выполнении огневых работ.
  • Ранее сообщалось, что огонь охватил не менее 600 квадратных метров судна. Горит дизельное топливо. На момент пожара на корабле находилось более 400 человек, их эвакуировали.
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