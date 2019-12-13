В России потушили горящий авианосец: есть погибший и пропавшие

13 декабря, 2019, 13:08



фото: tass

Около 4:00 утра по Киеву в России удалось ликвидировать открытое горение на авианосном крейсере "Адмирал Кузнецов", однако в результате пожара 1 человек погиб, судьба еще одного члена экипажа - неизвестна