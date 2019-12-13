В Красный Крест обратилось 750 человек относительно пропавших без вести на Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Заместитель координатора отдела защиты населения Красного Креста в Украине Присцилла Абси отметила, что организация будет предоставлять любую помощь в вопросе поиска пропавших без вести
По словам Абси, в Международный комитет Красного Креста обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести.
Координатор рабочей группы Николай Колесник отметил, что Красный Крест - это единственная международная организация, которая может проводить полноценную работу по поиску пропавших без вести и гражданских заложников.
"Очень хотелось бы, чтобы международные институты не ограничивались психологической помощью, проведением тренингов. Сегодня вы - единственная организация, которая может влиять на ситуацию там, искать без вести пропавших и заниматься теми, кто находится за решеткой, - это гражданские заложники и пленные. Мы очень надеемся на вас", - сказал Колесник.
Кроме того, участники рабочей группы обратились в Верховную Раду с предложением создать Временную следственную комиссию по вопросам расследования событий, которые происходили во время Иловайской и Дебальцевской операций.
"Мы надеемся, что ваша работа будет более активной, что вам дадут все разрешения, и вы будете здесь с очень приятными новостями", - отметил Колесник.
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