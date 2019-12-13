В Германии произошел взрыв в жилом доме, как минимум 25 пострадавших
13 декабря, 2019, 11:42
В немецком городе Blankenburg произошел взрыв в многоквартирном жилом доме, в результате чего пострадали не менее 25 человек
Об этом сообщает RND .
Сообщается, что взрыв произошел утром 13 декабря. В полиции сейчас не знают, что стало причиной взрыва. При этом правоохранители предупредили, что число пострадавших может возрасти, и не исключили, что могут быть обнаружены погибшие.
"Нельзя исключать того, что число пострадавших увеличится", - отметили в полиции.
Напомним, по меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва газа, который произошел 6 декабря в 12-этажном доме в городе Прешов на востоке Словакии.
До этого взрыв газа разрушил дом на лыжном курорте, в результате чего также погибли как минимум 5 человек.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно