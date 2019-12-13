В Германии произошел взрыв в жилом доме, как минимум 25 пострадавших

13 декабря, 2019, 11:42

В немецком городе Blankenburg произошел взрыв в многоквартирном жилом доме, в результате чего пострадали не менее 25 человек

Об этом сообщает RND .

Сообщается, что взрыв произошел утром 13 декабря. В полиции сейчас не знают, что стало причиной взрыва. При этом правоохранители предупредили, что число пострадавших может возрасти, и не исключили, что могут быть обнаружены погибшие.

"Нельзя исключать того, что число пострадавших увеличится", - отметили в полиции.

Напомним, по меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва газа, который произошел 6 декабря в 12-этажном доме в городе Прешов на востоке Словакии.

До этого взрыв газа разрушил дом на лыжном курорте, в результате чего также погибли как минимум 5 человек.