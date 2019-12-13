 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Днепре в больнице скончался военный 43-го батальона

В Днепре в больнице скончался военный 43-го батальона


фото: nv.ua
В Днепре в больнице скончался участник боевых действий на Донбассе, уволенный в запас боец 43-го батальона 53-й бригады Александр Завитайло

Об этом сообщает Радио Свобода.

По информации волонтера Дарьи Андрусенко-Якотюк, боец умер в больнице от разрыва тромба. В пятницу похоронили на Левобережном кладбище Днепра.

Волонтеры собирают помощь для семьи. У бойца остались жена и мать.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 декабря, 2019 пятница

больше новостей

13 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать