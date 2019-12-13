В Днепре в больнице скончался военный 43-го батальона
13 декабря, 2019, 18:55
В Днепре в больнице скончался участник боевых действий на Донбассе, уволенный в запас боец 43-го батальона 53-й бригады Александр Завитайло
Об этом сообщает Радио Свобода.
По информации волонтера Дарьи Андрусенко-Якотюк, боец умер в больнице от разрыва тромба. В пятницу похоронили на Левобережном кладбище Днепра.
Волонтеры собирают помощь для семьи. У бойца остались жена и мать.
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