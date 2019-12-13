Укрзализныця назначила 26 дополнительных поездов на праздники
13 декабря, 2019, 19:19
Укрзализныця сообщила о назначении 26 дополнительных поездов, которые будут курсировать в период с 20 декабря 2019 года по 14 января 2020 года
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Кроме того, 7 поездам продлен маршрут.
Речь идет о маршрутах из Киева во Львов, Ужгород, Ковель, Ивано-Франковск, Черновцы, Ворохта, Каменец-Подольский, Винница, Жмеринка, Хмельницкий, Новоалексеевку, Николаев, Одессу и между некоторыми из этих городов.
Полный перечень можно посмотреть здесь.
Таким образом, как надеются железнодорожники, удастся создать дополнительных 300 000 мест.
- Ранее Кабинет министров предложил перенести рабочий день с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря, а вторника 31 декабря на субботу 28 декабря, а также с понедельника 6 января на субботу 11 января.
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