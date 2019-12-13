Укрпочта запустила онлайн-подписку на газеты и журналы
13 декабря, 2019, 15:58
Сервис пока работает в тестовом режиме. Клиенты могут выбрать любое общегосударственное или иностранное печатное издание, а также электронные издания. В общем каталоги насчитывают более 3 тыс. индексов газет и журналов
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры .
Для оформления подписки нужно зайти в раздел "Подписаться" на сайте "Укрпочты". После этого выбрать издание, указать подписной период и переместить в "корзину". В нем можно завершить оформление подписки.
"Теперь подписка журналов и газет также диджитализируется. Это не только современный способ оформления изданий, но и поддержка печатных медиа. Надеемся, что это позволит увеличить количество подписки, а сторонники использования онлайн-услуг воспользуются новым сервисом ", - отметил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно