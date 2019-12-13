Украинские врачи умышленно провоцируют роды, чтобы не работать на выходных, - Дубилет показал статистику
Об этом он написал в Facebook.
К такому выводу Дубилет пришел во время работы над информацией о рождаемости.
"Если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье! О чем это говорит? Как мне объясняют эксперты и молодые родители, врачи часто искусственно стимулируют роды так, чтобы они не происходили в выходные. Пики во вторник объясняются тем, что на этот день чаще назначают кесарево сечение ", - написал он.
Министр добавил, что любое искусственное стимулирование более ранних родов вредно для здоровья.
"Судя по всему, медицинские решения в наших роддомах принимают не всегда в лучших интересах ребенка, а по каким-то другим соображениям", - подчеркнул Дубилет.
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