Украинские врачи умышленно провоцируют роды, чтобы не работать на выходных, - Дубилет показал статистику

13 декабря, 2019, 14:22

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет считает, что украинские врачи стимулируют роды, чтобы они не происходили в выходные дни

Об этом он написал в Facebook.

К такому выводу Дубилет пришел во время работы над информацией о рождаемости.

"Если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье! О чем это говорит? Как мне объясняют эксперты и молодые родители, врачи часто искусственно стимулируют роды так, чтобы они не происходили в выходные. Пики во вторник объясняются тем, что на этот день чаще назначают кесарево сечение ", - написал он.

Министр добавил, что любое искусственное стимулирование более ранних родов вредно для здоровья.

"Судя по всему, медицинские решения в наших роддомах принимают не всегда в лучших интересах ребенка, а по каким-то другим соображениям", - подчеркнул Дубилет.