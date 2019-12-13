Украинец попал в символическую сборную 6-го тура Лиги Европы
13 декабря, 2019, 14:15
Украинский полузащитник Роман Безус попал в символическую сборную 6-го тура группового раунда Лиги Европы
Об этом сообщает официальный twitter турнира.
В шестом туре группового раунда Лиги Европы бельгийский "Гент" победил "Александрию" со счетом 2: 1. В составе победителей выступают сразу три украинца: защитник Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук.
В матче против "Александрии" Безус отдал две результативные передачи, из-за чего попал в символическую сборную 6-го тура группового раунда Лиги Европы.
В нынешнем сезоне Безус провел 18 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.
This week's top performers - UEFA Europa League (@EuropaLeague) 13 декабря 2019
How many would make your group stage dream team #UEL | @FedExEurope
- 12 декабря в шестом туре группового раунда Лиги Европы украинская "Александрия" проиграла бельгийскому "Генту" в матче без турнирного значения.
- 12 декабря в 6-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" не смогло переиграть швейцарское "Лугано", сыграв вничью со счетом 1: 1, украинцы позорно покинули турнир.
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