Украинец попал в символическую сборную 6-го тура Лиги Европы

13 декабря, 2019, 14:15

Украинский полузащитник Роман Безус попал в символическую сборную 6-го тура группового раунда Лиги Европы

Об этом сообщает официальный twitter турнира.

В шестом туре группового раунда Лиги Европы бельгийский "Гент" победил "Александрию" со счетом 2: 1. В составе победителей выступают сразу три украинца: защитник Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук.

В матче против "Александрии" Безус отдал две результативные передачи, из-за чего попал в символическую сборную 6-го тура группового раунда Лиги Европы.

В нынешнем сезоне Безус провел 18 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

This week's top performers ⁣

⁣ How many would make your group stage dream team #UEL | @FedExEurope - UEFA Europa League (@EuropaLeague) 13 декабря 2019