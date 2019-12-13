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Espreso.tvСпортУкраинец попал в символическую сборную 6-го тура Лиги Европы

Украинец попал в символическую сборную 6-го тура Лиги Европы


фото: twitter
Украинский полузащитник Роман Безус попал в символическую сборную 6-го тура группового раунда Лиги Европы

Об этом сообщает официальный twitter турнира.

В шестом туре группового раунда Лиги Европы бельгийский "Гент" победил "Александрию" со счетом 2: 1. В составе победителей выступают сразу три украинца: защитник Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук.

В матче против "Александрии" Безус отдал две результативные передачи, из-за чего попал в символическую сборную 6-го тура группового раунда Лиги Европы.

В нынешнем сезоне Безус провел 18 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

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