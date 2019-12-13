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Espreso.tvОбществоУкраина и Молдова подписали меморандум о поставках газа

Украина и Молдова подписали меморандум о поставках газа

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины и Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы подписали меморандум о взаимопонимании по поводу сотрудничества в сфере безопасности поставок газа

Об этом заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины по вопросам европейской интеграции Константин Чижик, передает "Европейская правда".

"Меморандум закрепил намерение двух министерств по созданию диалога и взаимопомощи между государствами при поставках газа, устранения и предупреждения серьезных нарушений в энергетических сетях, а также эффективного предотвращения и смягчения перебоев в поставках природного газа, в частности защищенным потребителям обоих государств, расположенным в пограничной зоне", - сказал Чижик.

12 декабря премьер-министр Молдовы Ион Кику принял участие в киевском саммите глав правительств стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова). Он обсудил с премьером Украины Алексеем Гончаруком поставки природного газа и его транзита после 31 декабря 2019 года, что зависит от договоренностей между Украиной и Россией.

Перед встречей Кику заявил о нескольких вариантах обеспечения страны газом даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

Премьер-министр Молдовы отметил, что, кроме традиционного маршрута и реверсных поставок газа через Турцию, Болгарию и Румынию, Молдова рассматривает возможность покупки газа в Украину.

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