Украина и Молдова подписали меморандум о поставках газа
Об этом заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины по вопросам европейской интеграции Константин Чижик, передает "Европейская правда".
"Меморандум закрепил намерение двух министерств по созданию диалога и взаимопомощи между государствами при поставках газа, устранения и предупреждения серьезных нарушений в энергетических сетях, а также эффективного предотвращения и смягчения перебоев в поставках природного газа, в частности защищенным потребителям обоих государств, расположенным в пограничной зоне", - сказал Чижик.
12 декабря премьер-министр Молдовы Ион Кику принял участие в киевском саммите глав правительств стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова). Он обсудил с премьером Украины Алексеем Гончаруком поставки природного газа и его транзита после 31 декабря 2019 года, что зависит от договоренностей между Украиной и Россией.
Перед встречей Кику заявил о нескольких вариантах обеспечения страны газом даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину.
Премьер-министр Молдовы отметил, что, кроме традиционного маршрута и реверсных поставок газа через Турцию, Болгарию и Румынию, Молдова рассматривает возможность покупки газа в Украину.
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