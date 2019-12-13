Убийство Шеремета: судью Вовка не отвели в заседании об избрании меры пресечения Кузьменко
13 декабря, 2019, 19:32
Судья не удовлетворил ходатайство об отводе судьи по делу Юлии Кузьменко и возникла потасовка
В деле убийства журналиста Павла Шеремета продолжаются два заседания: выбирают меры пресечения волонтерке Юлии Кузьменко и военному Андрею Антоненко
Об этом сообщил журналист Еспресо.TV Юрий Чмиль.
В суд пришло много сторонников и добровольцев поддержать Антоненко и Кузьменко.
Судья не удовлетворил ходатайство об отводе судьи по делу Юлии Кузьменко и возникла потасовка
добровольцы кричали "Позор" и когда началась толкотня, кричали разные лозунги, кричали "Позор" судьи.
Полиция растолкала людей, чтобы судья мог выйти из зала суда.
Сейчас будет продолжена дело по сути.
Должно скоро также начаться рассмотрение дела по избранию меры пресечения Антоненко.
По предварительным прогнозам, эти два дела будут рассматриваться всю ночь.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгения Акастьолову.
- Адвокат подозреваемого в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош заявил о давлении по делу со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
- Нардеп-ветеран Яна Зинкевич заявила об алиби подозреваемого Яны Дугарь.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета и военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
- Адвокат Юлии Кузьменко заявил об отводе судьи Павла Вовка из-за того, что тот отказался допросить свидетелей, которые могли подтвердить его местонахождение в те дни, когда был убит журналист Павла Шеремета.
- Также судьи Печерского районного суда Киева Сергею Вовку заявлен отвод по делу по избранию меры пресечения подозреваемому в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.
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