Убийство Шеремета: судью Вовка не отвели в заседании об избрании меры пресечения Кузьменко

13 декабря, 2019, 19:32

В деле убийства журналиста Павла Шеремета продолжаются два заседания: выбирают меры пресечения волонтерке Юлии Кузьменко и военному Андрею Антоненко

Об этом сообщил журналист Еспресо.TV Юрий Чмиль.

В суд пришло много сторонников и добровольцев поддержать Антоненко и Кузьменко.

Судья не удовлетворил ходатайство об отводе судьи по делу Юлии Кузьменко и возникла потасовка

добровольцы кричали "Позор" и когда началась толкотня, кричали разные лозунги, кричали "Позор" судьи.

Полиция растолкала людей, чтобы судья мог выйти из зала суда.

Сейчас будет продолжена дело по сути.

Должно скоро также начаться рассмотрение дела по избранию меры пресечения Антоненко.

По предварительным прогнозам, эти два дела будут рассматриваться всю ночь.