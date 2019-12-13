Трехсторонняя группа 18 декабря согласует новые участки для разведения сил, - Пристайко
13 декабря, 2019, 22:27
В среду, 18 декабря, на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) будут уточнены списки для обмена удерживаемых лиц и дата прекращения огня на Донбассе
Об этом в эфире одного из телевизионных каналов сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Интерфакс-Украина .
"Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня. К концу года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду", - сказал министр.
Также, по его словам, группа по безопасности ТКГ согласует новые участки для разведения сил и потребует от ОБСЕ верификации.
Во вторник, 17 декабря, по словам Пристайко, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) так, чтобы получить точную информацию по разведению сил.
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