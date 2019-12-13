Трамп написал 123 твита в день и установил свой рекорд

13 декабря, 2019, 17:21

Президент США Дональд Трамп 12 декабря установил личный рекорд по использованию Twitter в течение одного дня

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на The Hill.

Трамп затвитил 123 сообщения, что превышает его предыдущий рекорд 105, установленный лишь несколькими днями ранее.

Большинство твитов Трампа появились во время утренней вспышки, во время которой он ретвитил десятки сообщений депутатов-республиканцев, атакуя слушания комитета Палаты представителей по вопросам судебной власти.

"Я также постоянно спрашиваю:" Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они крупнейшие бенефициары. Почему это всегда (делают. - ред.) старые, добрые США? Демократы и левые в США никогда не упоминают об этом на своих фальшивых слушаниях ", - написал Трамп.