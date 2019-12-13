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Espreso.tvОбществоТрамп написал 123 твита в день и установил свой рекорд

Трамп написал 123 твита в день и установил свой рекорд


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп 12 декабря установил личный рекорд по использованию Twitter в течение одного дня

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на The Hill.

Трамп затвитил 123 сообщения, что превышает его предыдущий рекорд 105, установленный лишь несколькими днями ранее.

Большинство твитов Трампа появились во время утренней вспышки, во время которой он ретвитил десятки сообщений депутатов-республиканцев, атакуя слушания комитета Палаты представителей по вопросам судебной власти.

"Я также постоянно спрашиваю:" Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они крупнейшие бенефициары. Почему это всегда (делают. - ред.) старые, добрые США? Демократы и левые в США никогда не упоминают об этом на своих фальшивых слушаниях ", - написал Трамп.

Возможно, самое заметное сообщение Трампа появилось утром, когда он высмеял 16-летнюю Грету Тунберг.

"Так бессмысленно. Грета должна работать над своей проблемой управления гневом, а затем пойти на хорошее старое кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься!" - написал Трамп.

Президент продолжил твитом, что США и Китай "ОЧЕНЬ близки" к торговой сделке. Согласие было достигнуто позже в тот же день.

  • Бывший помощник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон пожаловался, что Белый дом заблокировал ему доступ к Twitter.
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