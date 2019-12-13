Трамп написал 123 твита в день и установил свой рекорд
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на The Hill.
Трамп затвитил 123 сообщения, что превышает его предыдущий рекорд 105, установленный лишь несколькими днями ранее.
Большинство твитов Трампа появились во время утренней вспышки, во время которой он ретвитил десятки сообщений депутатов-республиканцев, атакуя слушания комитета Палаты представителей по вопросам судебной власти.
Возможно, самое заметное сообщение Трампа появилось утром, когда он высмеял 16-летнюю Грету Тунберг.
"Так бессмысленно. Грета должна работать над своей проблемой управления гневом, а затем пойти на хорошее старое кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься!" - написал Трамп.
Президент продолжил твитом, что США и Китай "ОЧЕНЬ близки" к торговой сделке. Согласие было достигнуто позже в тот же день.
- Бывший помощник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон пожаловался, что Белый дом заблокировал ему доступ к Twitter.
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