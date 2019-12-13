The Game Awards: в США назвали лучшую спортивную игру 2019 года
13 декабря, 2019, 12:42
В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения The Game Awards 2019, победу в номинации "лучшая спортивная игра" получила Crash Team Racing: Nitro-Fueled
Об этом сообщает thegameawards.com.
В ночь с 12 на 13 декабря в американском Лос-Анджелесе состоялась церемония награждений лучших видеоигр года The Game Awards 2019. Победу в номинации "лучшая спортивная игра" получила аркада Crash Team Racing: Nitro-Fueled.
По сюжету планете грозит инопланетянин Нитрос Оксид, соревнуясь в различных гонках компьютерным героям нужно определить лучшего гонщика, который и выйдет на финальный заезд против оксиды. Если же ваш герой победит в финальной гонке-битве, то спасет планету.
В голосовании аркадная гонка обошла такие спортивные симуляторы как FIFA 20 PES 2020 года, F1 2019, Dirt Rally 2.0.
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