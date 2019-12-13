Сутки в зоне ООС: россияне 8 раз обстреляли Объединенные силы

13 декабря, 2019, 07:14

В четверг, 12 декабря, российские оккупационные войска на Донбассе 8 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли Объединенные силы возле Авдеевки из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Широкино - из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики стреляли по украинским позициям возле Южного из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия; вблизи Новолуганска - из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

В течение суток 12 декабря потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

С начала суток 13 декабря российские террористы обстреляли украинских военных из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Марьинки. Потерь среди украинцев вследствие этого обстрела не было.