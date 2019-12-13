Швейцария продлила замораживание активов Януковича

13 декабря, 2019, 16:30

Швейцария еще на год продлила срок действия замораживания активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и лиц из его окружения

Об этом сообщает посольство Швейцарии в Киеве в Twitter.

"Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (около 70 млн швейцарских франков). Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной", - говорится в сообщении.

Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (ок. CHF 70 млн). Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной - Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) December 13, 2019

В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 млн швейцарских франков (более $ 69 млн) сроком на 3 года.