Шотландские сепаратисты после выборов в британский парламент требуют нового референдума о независимости

13 декабря, 2019, 14:14

Первый министр правительства Шотландии Старджен, лидер сепаратистской Шотландской национальной партии (SNP), заявила, что высокий результат партии на выборах позволяет требовать от Лондона разрешения на проведение второго референдума о независимости

Об этом сообщает Reuters .

Согласно результатам выборов по Шотландии, SNP выиграла 47 из 59 мест - на 12 больше на предыдущих выборах в 2017 году. Консерваторы в Шотландии получили только 6 мест.

Старджен сказала, что результат превзошел ее ожидания.

Первый министр Шотландии уже пообещала перед Рождеством отправить письмо премьер-министру с просьбой предоставить шотландскому парламенту полномочия назначить второй референдум о независимости.

При этом она заявила, что не будет делать вид, что все, кто голосовал за партию, обязательно поддерживают независимость.

Но, по словам Стерджа, это было "четкое одобрение Шотландии на то, чтобы решать будущее самостоятельно".

"Шотландия послала очень четкий сигнал - мы не хотим правительства Бориса Джонсона, мы не хотим покидать ЕС. У Бориса Джонсона есть мандат, чтобы вывести Англию из ЕС, но он должен признать, что у меня есть мандат, чтобы дать Шотландии выбор для альтернативного будущего ", - отметила первый министр Шотландии.

Премьер Британии не единожды заявлял, что он не допустит второго референдума за независимость Шотландии.

Выборы в Британии, состоявшиеся в четверг, завершились победой консерваторов, самой крупной со времен Тэтчер.

Большинство в парламенте должно позволить Джонсону наконец утвердить текст соглашения о выходе из ЕС. Это позволит завершить выход Британии из ЕС до 31 января 2020 года.